Alzheimer ve demans belirtileri neler? Uzmanından kritik uyarılar

Eylül ayı Dünya Demans ve Alzheimer Farkındalık Ayı olarak anılıyor. Unutkanlıkla başlayan süreç, zaman içinde günlük yaşamı etkileyebiliyor. Uzmanlar; Alzheimer ve demansın belirtilerinden erken tanının önemine, tedavi sürecinden hasta yakınlarının nasıl davranması gerektiğine kadar merak edilen soruları yanıtladı. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Buse Çağla Arı, A Haber'e yaptığı değerlendirmelerde beyin sağlığını korumak için düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve zihinsel aktivitelerin önemine dikkat çekti. A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz, detayları aktardı.