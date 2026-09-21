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Alzheimer ve demans belirtileri neler? Uzmanından kritik uyarılar
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Alzheimer ve demans belirtileri neler? Uzmanından kritik uyarılar

Eylül ayı Dünya Demans ve Alzheimer Farkındalık Ayı olarak anılıyor. Unutkanlıkla başlayan süreç, zaman içinde günlük yaşamı etkileyebiliyor. Uzmanlar; Alzheimer ve demansın belirtilerinden erken tanının önemine, tedavi sürecinden hasta yakınlarının nasıl davranması gerektiğine kadar merak edilen soruları yanıtladı. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Buse Çağla Arı, A Haber'e yaptığı değerlendirmelerde beyin sağlığını korumak için düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve zihinsel aktivitelerin önemine dikkat çekti. A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz, detayları aktardı.

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