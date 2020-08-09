Beyrut’ta halk sokaklara döküldü! Protestocular patlamadan hükümeti sorumlu tuttu

Lübnan Beyrut’ta limanda yaşanan büyük patlamadan sonra binlerce Lübnanlı sokaklara döküldü ve hükümeti protesto etti. Patlamadan hükümeti sorumlu tutan halk sokaklarda yürüyüş yaptı. Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililer aleyhinde sloganlar atıldı. Lübnan ordusu söz konusu protestolarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Lübnanlıların acıları ve ülkenin içinden geçtiği zor durumu çok iyi anlıyoruz ancak her şeye rağmen eylemlerin barışçıllığını yitirmemesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Gülçin Kazan, olay yerinden aktardı.

Lübnan Beyrut'ta limanda yaşanan büyük patlamadan sonra binlerce Lübnanlı sokaklara döküldü ve hükümeti protesto etti. Patlamadan hükümeti sorumlu tutan halk sokaklarda yürüyüş yaptı. Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililer aleyhinde sloganlar atıldı. Lübnan ordusu söz konusu protestolarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Lübnanlıların acıları ve ülkenin içinden geçtiği zor durumu çok iyi anlıyoruz ancak her şeye rağmen eylemlerin barışçıllığını yitirmemesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Gülçin Kazan, olay yerinden aktardı.