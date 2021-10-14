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Beykoz'da feci kaza! TIR otomobilin üstüne devrildi | A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 14.10.2021 12:25
Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü TIR, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler, otomobildeki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır bölgeden aktardı.
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TIR otomobilin üstüne devrildi
TIR otomobilin üstüne devrildi
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