Beykoz'da feci kaza! TIR otomobilin üstüne devrildi | A Haber olay yerinde

Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü TIR, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler, otomobildeki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır bölgeden aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN