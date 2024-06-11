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Beştepe'de beklenen kabul! Başkan Erdoğan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 20:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ve kızlarını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Öte yandan görüşmeden ilk kareler geldi.
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