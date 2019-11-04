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04.11.2019

Beşiktaş’taki otobüs kazasında yeni görüntü! Şoförün kurtarılma anı...

Beşiktaş’ta güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen özel halk otobüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak durağa daldığı kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza sonrasında kaçmak isteyerek denize atlayan şoförün kurtarılma anı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı.

Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 14 kişi yaralanırken hastanede tedavileri süren yaralılardan 1'i hayatını kaybetti.

Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför Necdet K., da bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı.

Daha sonra koşarak Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Necdet K., denizden çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı.

DENİZDEN ÇIKARILMASI KAMERALARA YANSIDI
Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polis yok mu? Öldürün beni" şeklinde bağırdığı duyulurken denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görüldü.

NE OLMUŞTU?
Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüsün durağa dalması sonucu 14 kişi yaralanmıştı. Hızlı geldiği otobüsle durağa dalan sürücünün kazanın ardından elinde bıçakla aşağı inerek, duraktaki üç kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra Beşiktaş İskelesi'nden denize atladığı, polisler tarafından denizden çıkarılarak gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırmıştı. Polis, Beşiktaş İskelesi'nde denizden çıkardığı otobüs şoförü Necdet K.'yı gözaltına almıştı.

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