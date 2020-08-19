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Beşiktaş Belediyesi'nde milyonluk vurgun

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Giriş: 19.08.2020 12:54
Güncelleme:19.08.2020 13:27
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde, film senaryolarını aratmayan bir vurguna imza atıldı. Beşiktaş Belediyesi 12 milyon 980 bin liralık araç kiralama ihalesini Unosit firmasına verdi. Firmanın 800 bin liralık teminat mektubu sahte çıktı. MASAK incelemesi ve suç duyurusuna rağmen Başkan Akpolat'a bağlı Mali İşler, hiç bir hizmet vermeyen firmaya 11.8 milyon lira ödedi. Para yatırıldıktan sonra firma Akpolat'ın akrabası zurnacı Veli Uslu'ya devredildi.
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