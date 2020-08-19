19 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beşiktaş Belediyesi'nde 13 milyonluk skandal! Vurgunu zurnacıya yıktılar

Beşiktaş Belediyesi'nde 13 milyonluk skandal! Vurgunu zurnacıya yıktılar

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde, film senaryolarını aratmayan bir vurguna imza atıldı. Beşiktaş Belediyesi 12 milyon 980 bin liralık araç kiralama ihalesini Unosit firmasına verdi. Firmanın 800 bin liralık teminat mektubu sahte çıktı. MASAK incelemesi ve suç duyurusuna rağmen Başkan Akpolat'a bağlı Mali İşler, hiç bir hizmet vermeyen firmaya 11.8 milyon lira ödedi. Para yatırıldıktan sonra firma Akpolat'ın akrabası zurnacı Veli Uslu'ya devredildi.

Giriş Tarihi: 19.08.2020 07:22 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 07:25
  • 1
  • 11
Beşiktaş Belediyesi'nde 13 milyonluk skandal! Vurgunu zurnacıya yıktılar

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde, film senaryolarını aratmayan bir vurguna imza atıldı. Beşiktaş Belediyesi, 1 Ekim-31 Aralık 2019 arasını kapsayan sürücülü araç kiralama ihalesi açtı. Açık usulle yapılması gereken ihale, davet edilen 3 firmadan Unosit Otomotiv'e verildi. 12 milyon 980 bin liralık teklif sunan firmayla 20 Ekim'de 2019'da sözleşme imzalandı. Firma, Clup Europen Grup Ltd. isimli şirketten aldığını belirttiği 800 bin liralık bir teminat mektubunu belediyeye verdi. Bu süreçte İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dünyaca ünlü sigorta şirketlerinin isimlerini kullanarak sahte kefalet senetleri dağıtan bir çeteye yönelik operasyon yaptı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da inceleme başlattı. Unosit Otomotiv'in belediyeye verdiği "Clup Europen Grup Ltd." şirketinden alınmış teminat mektubu da incelemeye alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Beşiktaş Belediyesi'nde 13 milyonluk skandal! Vurgunu zurnacıya yıktılar

Beşiktaş Belediyesi bünyesindeki Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 12 Kasım'da Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne söz konusu teminat senedinin sahte olabileceğine dair iddiaların bulunduğunu belirterek kefalet senedi tutarı olan 800 bin TL'nin firmanın doğmuş ve doğacak hakedişlerinden kesilmesini istedi. 20 Kasım'da ise Başkanlık Makamı, ihalenin incelenmesi için komisyon kurulmasına karar verdi. Bu süreçte söz konusu kefalet senedinin sahte olduğu da kesinleşti.

  • 3
  • 11
Beşiktaş Belediyesi'nde 13 milyonluk skandal! Vurgunu zurnacıya yıktılar

HİZMET YOK ÖDEME VAR
Komisyon, 22 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Ancak, Sayıştay raporlarına da yansıyan olayda, Destek Hizmetleri'nin talebinin yerine getirilmediği ortaya çıktı. Kefalet belgesinin sahte olabileceğinin ortaya çıktığı 12 Kasım'dan sonra Beşiktaş Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü harekete geçmezken, Başkan Rıza Akpolat'a bağlı Belediye'nin Mali İşler Müdürlüğü hızlı bir şekilde hiçbir hizmet alamadığı şirketin hesabına 'tıkır tıkır' ödeme yapmaya başladı.

  • 4
  • 11
Beşiktaş Belediyesi'nde 13 milyonluk skandal! Vurgunu zurnacıya yıktılar

Üstelik komisyonun kurulduğu tarihte, hatta savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu gün bile ödemeler sürdü. Böylece hiç bir hizmet vermeyen firmaya, 1. ve 2. hakediş ödemeleri kapsamında farklı tarihlerde toplamda 11 milyon 807 bin 645 TL ödendi.

  • 5
  • 11
Beşiktaş Belediyesi'nde 13 milyonluk skandal! Vurgunu zurnacıya yıktılar

ŞİRKETTEN HABERİ YOK
SABAH'ın araştırması işi daha da ilginç hale getirdi. Çünkü Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtlarında Unosit Otomotiv firmasının sahibinin Başkan Akpolat'ın akrabası olan ve zurnacılık yapan Veli Uslu'ya ait olduğu ortaya çıktı.