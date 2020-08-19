Beşiktaş Belediyesi'nde 13 milyonluk skandal! Vurgunu zurnacıya yıktılar

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde, film senaryolarını aratmayan bir vurguna imza atıldı. Beşiktaş Belediyesi, 1 Ekim-31 Aralık 2019 arasını kapsayan sürücülü araç kiralama ihalesi açtı. Açık usulle yapılması gereken ihale, davet edilen 3 firmadan Unosit Otomotiv'e verildi. 12 milyon 980 bin liralık teklif sunan firmayla 20 Ekim'de 2019'da sözleşme imzalandı. Firma, Clup Europen Grup Ltd. isimli şirketten aldığını belirttiği 800 bin liralık bir teminat mektubunu belediyeye verdi. Bu süreçte İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dünyaca ünlü sigorta şirketlerinin isimlerini kullanarak sahte kefalet senetleri dağıtan bir çeteye yönelik operasyon yaptı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da inceleme başlattı. Unosit Otomotiv'in belediyeye verdiği "Clup Europen Grup Ltd." şirketinden alınmış teminat mektubu da incelemeye alındı.