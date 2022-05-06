Berat Albayrak’ın hayalini gerçekleştirdiği engelli genç Emre Vural A Haber’e konuştu

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği maçta Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, engelli bir vatandaşın büyük bir hayalini gerçekleştirdi. Biletlere olan yoğun ilgi nedeniyle stadyuma giremeyen engelli vatandaş Emre Vural, bizzat Berat Albayrak tarafından kendi locasında ağırlandı. Vural o anlarda yaşadığı duyguları A Haber'e anlatırken Albayrak'a teşekkür etti. İşte Vural'ın o sözleri...