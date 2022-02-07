BELPA buz pateni tesisi 15 aydır sahipsiz kaldı! CHP kapattı… AK Parti yenisini hizmete açıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devrolduğundan bu yana 15 aydır kapısına kilit vurulan BELPA buz pateni tesisleri adeta kaderine terk edildi. Bu durum nedeniyle yüzlerce sporcu mağduriyet yaşarken, AK Partili Keçiören Belediyesi mağduriyetleri en aza indirmek için harekete geçti. Belediye tarafından yapımı tamamlanan olimpik standartlara sahip buz pateni tesisinin önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak.

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