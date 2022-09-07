07 Eylül 2022, Çarşamba
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Belgrad'daki işçilerden Başkan Erdoğan'a sevgi seli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da Türk inşaat firmaları ve işçilerinin katkılarıyla inşa edilen Belgrad Kulesi’ni ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan ziyarette Türk işçilerle bir araya gelerek, fotoğraf çektirdi.