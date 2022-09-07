Belgrad’daki işçilerden Başkan Erdoğan’a sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da Türk inşaat firmaları ve işçilerinin katkılarıyla inşa edilen Belgrad Kulesi’ni ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan ziyarette Türk işçilerle bir araya gelerek, fotoğraf çektirdi.