07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Belgrad'daki işçilerden Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Belgrad'daki işçilerden Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2022 19:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da Türk inşaat firmaları ve işçilerinin katkılarıyla inşa edilen Belgrad Kulesi’ni ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan ziyarette Türk işçilerle bir araya gelerek, fotoğraf çektirdi.
Belgrad’daki işçilerden Başkan Erdoğan’a sevgi seli
Belgrad'daki işçilerden Başkan Erdoğan'a sevgi seli
İYİ Parti’den CHP’ye dava!
İYİ Parti'den CHP'ye dava!
Ege ve Akdeniz’de ortak tatbikat
Ege ve Akdeniz'de ortak tatbikat
Vali son durumu anlattı
Vali son durumu anlattı
Türkiye ve Sırbistan arasında 7 anlaşma
Türkiye ve Sırbistan arasında 7 anlaşma
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Akşener’den “HDP’ye bakanlık” açıklaması
Akşener’den “HDP’ye bakanlık” açıklaması
HDP’ye bakanlık vaadi ilk istifayı getirdi
"HDP’ye bakanlık" vaadi ilk istifayı getirdi
Çarpıcı sözler: Bu krizler masayı dağıtacak
Çarpıcı sözler: Bu krizler masayı dağıtacak
Başkan Erdoğan Sırbistan’da
Başkan Erdoğan Sırbistan'da
DHKP-C’ye yakın yayın organına baskın
DHKP-C'ye yakın yayın organına baskın
İstanbul’da PKK operasyonu
İstanbul'da PKK operasyonu
Daha Fazla Video Göster