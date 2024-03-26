Belçika'da PKK provokasyonu! Dışişleri: PKK Avrupa'da kamu düzenini tehdit ediyor

Dışişleri Bakanlığı, Belçika'da PKK'lı teröristlerin Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri, “Can kaybı yok, bazı vatandaşlarımız yaralandı. Terör örgütü Avrupa'da kamu düzenini tehdit ediyor. Yerel makamlar soruşturma başlattı.” dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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