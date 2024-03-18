18 Mart 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Bedel ödediler destan yazdılar! Hey Onbeşli Türküsünün acı öyküsü
Onurla yazılan ve destanlaşan Çanakkale zaferi, beraberinde birçok duygusal hikayeyi de barındırıyor. Onlardan biri de çoğumuzun aslında bir oyun havası olarak bildiği "Hey Onbeşli Türküsü". Tokat'a ait yöresel türkü, Çanakkale cephesine gidip dönemeyen 15'lilerin hikayesini anlatmakta.