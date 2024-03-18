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Bedel ödediler destan yazdılar! Hey Onbeşli Türküsünün acı öyküsü

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 12:27
Onurla yazılan ve destanlaşan Çanakkale zaferi, beraberinde birçok duygusal hikayeyi de barındırıyor. Onlardan biri de çoğumuzun aslında bir oyun havası olarak bildiği "Hey Onbeşli Türküsü". Tokat'a ait yöresel türkü, Çanakkale cephesine gidip dönemeyen 15'lilerin hikayesini anlatmakta.
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