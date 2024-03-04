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BBP lideri Mustafa Desteci geçirdiği kaza sonrası hastaneye getirildi! İşte o anlar…

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 15:58
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici geçirdiği kazanın ardından Tokat Devlet Hastanesine getirildi. Hastane önünde bulunan A Haber muhabir Murat Onur son bilgileri aktarırken Destci’nin durumunun iyi olduğu müşahede altına alındığını söyledi. Birçok yetkili hastaneye Mustafa Destici’yi ziyarete gelirken vali Numan Hatipoğlu’nun açıklama yapması bekleniyor.
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