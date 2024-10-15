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Baz kayıtlarıyla yer tespiti! Narin cinayeti nasıl aydınlatılacak?

Baz kayıtlarıyla yer tespiti! Narin cinayeti nasıl aydınlatılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 09:33
Narin Güran cinayetinde çember iyice daralırken sır perdesi de aralanıyor. Narin'in son görülme saati ve itirafçı Nevzat Bahtiyar ile ilgili yeni birlgiler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yeni detaylara A Haber ulaştı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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