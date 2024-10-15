Baz kayıtlarıyla yer tespiti! Narin cinayeti nasıl aydınlatılacak?

Narin Güran cinayetinde çember iyice daralırken sır perdesi de aralanıyor. Narin'in son görülme saati ve itirafçı Nevzat Bahtiyar ile ilgili yeni birlgiler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yeni detaylara A Haber ulaştı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

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