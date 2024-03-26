Bayraktar TB3 ASELFLIR-500 ile uçtu! İlk test başarılı...

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, sınıfında dünyanın en iyisi olan yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile yaptığı ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

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