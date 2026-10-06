Bayraklı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Eski Başkan Serdar Sandal dahil 46 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL A.Ş.'ye yönelik yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 46 kişi yakalandı. Soruşturmada 20 milyon 85 bin liralık kamu zararı ve 4 milyon 625 bin 400 liralık rüşvet iddiası inceleniyor. A Haber muhabiri Tayfun Er, detayları aktardı.