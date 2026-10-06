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Bayraklı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 48 kişi hakkında gözaltı kararı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bayraklı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 48 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Bayraklı Belediyesi'ne yönelik kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarına ilişkin yürütüldüğü bildirildi. Bayraklı Belediyesi'ne yönelik operasyondaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er, A Haber canlı yayınında aktardı.

Bayraklı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Eski Başkan Serdar Sandal dahil 46 gözaltı
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Bayraklı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Eski Başkan Serdar Sandal dahil 46 gözaltı
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