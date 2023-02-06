Baykar’dan deprem bölgelerine yardım

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler nedeniyle, toplam 50.812.980 TL’lik gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettiklerini duyurdu.