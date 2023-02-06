06 Şubat 2023, Pazartesi
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Baykar'dan deprem bölgelerine yardım
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler nedeniyle, toplam 50.812.980 TL’lik gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettiklerini duyurdu.