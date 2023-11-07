Bay Bay Kemal'in peşinden giden gidene! CHP yandaşı Barış Yarkadaş mesleği bıraktı giderayak fondaşı da yanında götürdü: Eşek gibi anırmadı!

Türk siyaset tarihine kaybettiği seçimlerle damga vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık seçiminde değişimcilerin ve Ekrem İmamoğlu'nun adayı Özgür Özel'e karşı kaybederken CHP'de yeni dönem başladı. Bay Kemal ve Özel'in Kurultay'daki konuşmaları sırasında teröristlere selam çakması gözlerden kaçmamıştı. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından CHP yandaşı Barış Yarkadaş'ın "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım." sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Kılıçdaroğlu ile yakınlığıyla bilinen Yarkadaş canlı yayında mesleği bıraktığını açıkladı. Yarkadaş, "Aktif gazeteci olarak olmasam da siyaset yorumcusu olarak çalışmama devam edebilirim. Şuan itibariyle kamuoyuna sözünü tutuyorum" dedi. Öte yandan Yarkadaş CHP fondaşı Emin Çölaşan'ı da giderayak yanında götürdü. Yarkadaş "AK Parti paradan sıfırı attı o gazeteci özür dilemedi" ifadelerini kullandı.