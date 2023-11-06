06 Kasım 2023, Pazartesi
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Batı Şeria'da İsrail zulmü! İsrail askerleri Filistinli gencin üzerine böyle ateş açtı
İsrail bir yanda Gazze'ye bomba yağdırırken diğer yanda Batı Şeria'da baskınlar ile Filistinlileri hedef alıyor. Bu görüntüler Kudüs'ün doğusundaki Ebu Dis kasabasında kayda geçti. İsrail askerleri çeşitli gerekçelerle gözaltına almak üzere peşine düştükleri Filistinli bir genci köşeye sıkıştırdı. Bir eve sığınan gencin üzerine ağır makinalı silahla ateş açtı. O anlar çevredeki Filistinliler tarafından kayda alındı.