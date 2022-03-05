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Batı ittifakı genişlerse ne olur? Batı Ukrayna’yı yalnız mı bıraktı?

A Haber
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Giriş: 05.03.2022 08:59
Rusya-Ukrayna savaşının 10. günü geride kalırken Rus ordusu Kiev kapılarına dayandı. Dış mahallerde çatışmalar yükseliyor ve bomba sesleri yükseliyor. NATO ise son yaptığı açıklamada uçakların ve askerlerin Ukrayna topraklarında olmayacağını belirtti. Rusya nereye kadar gidecek? Barış anlaşması yapılacak mı? Batı ittifakı genişlerse ne olur? Batı Ukrayna’yı yalnız mı bıraktı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hukukçu-akademisyen Prof. Dr. Seyithan Deliduman değerlendirdi.
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