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Başörtüsü teklifinde neler var? Ailenin korunması da anayasa teklifinde

A Haber
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Giriş: 09.12.2022 16:14
Başörtüsüne anayasal güvence getiren yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Teklifte neler var? Ayrıntılar A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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