Başkent'te NATO Zirvesi hazırlığı: 28 Haziran-10 Temmuz arası etkinlik yasağı

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Zirvesi için adeta teyakkuza geçti. Ankara Valiliği tarafından alınan kritik kararlar doğrultusunda, zirve güvenliği için kentin dört bir yanında adeta bir güvenlik kalkanı oluşturulurken, 28 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde tüm gösteri, yürüyüş ve etkinlikler yasaklandı. Dev zirve öncesi alınan üst düzey önlemlerin ayrıntılarını A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.