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Başkent'te korona tedirginliği! Vali Şahin'den salgında "birincilik" uyarısı: Ankara'ya yakışmadı

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Giriş: 03.09.2020 14:18
Güncelleme:03.09.2020 14:29
Son dakika haberi... Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların arttığını belirtti. Bu gelişmeler sonrasında Ankara Valisi Vasip Şahin, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor" açıklamasında bulundu.

Vali Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda" açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor! Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok!" ifadelerini kullandı.


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