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Başkent Ankara’da Suriye coşkusu! A Haber’e konuştular: Erdoğan’ın dedikleri gerçek oldu

Başkent Ankara’da Suriye coşkusu! A Haber'e konuştular: Erdoğan'ın dedikleri gerçek oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.12.2024 16:10
Esad rejiminin düşmesiyle Türkiye'de yaşayan Suriyeliler sevinç gösterileri düzenledi. O adreslerden biri de başkent Ankara'ydı. A Haber ekibinden Damla Karasu o anları görüntüledi.

Suriye'de Esad rejimi devrildi. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler sevinç gösterileri düzenledi.

Suriyeli vatandaşlar A Haber'de duygularını paylaştı.

İşte o açıklamalar;

"1 AY İÇİNDE GİDECEĞİZ"

-Çok mutluyuz. Şimdi artık Suriye'ye gideceğiz. 1 ay içinde gideceğiz.

"ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİZ"

- Biz halk olarak Türk milletine Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Biz artık Suriye'ye dönüyoruz. Var olun eksik olmayın. En yakın zamanda dönmeye başlayacağız.

"HER ŞEY İÇİN SAĞ OLUN"

- Bütün Türklere teşekkür ediyoruz. Kimse istemez gurbete gitmeyi. Allah kimseye göstermesin. Bizim için gerçek sevinme Suriye'ye gitmek. Bütün Türklere sesleniyorum her şey için sağ olun.

"ERDOĞAN'IN DEDİKLERİ GERÇEK OLDU"

- Ben Türk halkına ve hükümetine milletine Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Erdoğan'ın dediği gibi biz Halep'e gideceğiz Şam'a gideceğiz namaz kılacağız gerçekleşti. Biz 14 yıldır bu anı bekliyoruz. Bu Esad var Esad… Ben bir şey demiyorum. Allah'a havale ediyorum.

Münbiçten ilk görüntüler sadece A Haberde MÜNBİÇ'TEN İLK GÖRÜNTÜLER SADECE A HABER'DE

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