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Başkanlık sistemiyle kara günler atlatıldı! Yeni sistemin ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Türkiye'de 16 Nisan 2017 Referandumu ile kabul edildi. 24 Haziran 2018'de ise oyların yüzde 52,5'ni alan Recep Tayyip Erdoğan başkan oldu. Aslında büyük zaferin ardında, en az o kadar büyük bir mücadele süreci vardı. Türkiye 24 Haziran'a, Cumhurbaşkanlığı sistemine kolay ulaşmadı. Kurulamayan hükümetler, koalisyon, darbe, muhtıra, çalışamayan veya çalışmasına izin verilmeyen yönetimler hiç unutulmadı.