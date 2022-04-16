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Başkanlık sistemiyle kara günler atlatıldı! Yeni sistemin ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Giriş: 16.04.2022 16:11
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Türkiye'de 16 Nisan 2017 Referandumu ile kabul edildi. 24 Haziran 2018'de ise oyların yüzde 52,5'ni alan Recep Tayyip Erdoğan başkan oldu. Aslında büyük zaferin ardında, en az o kadar büyük bir mücadele süreci vardı. Türkiye 24 Haziran'a, Cumhurbaşkanlığı sistemine kolay ulaşmadı. Kurulamayan hükümetler, koalisyon, darbe, muhtıra, çalışamayan veya çalışmasına izin verilmeyen yönetimler hiç unutulmadı.
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