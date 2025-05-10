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Başkanı Erdoğan: Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum

Başkanı Erdoğan: Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 15:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Şanlı hilalim dalgalanması için şehit olanların annelerinin gününü ayrıca kutluyorum. Tüm şehit ve gazi annelerini de rahmetle yad ediyorum. Bizim inancımızda geleneğimizde tarihimizde anneler kutlar bir yere sahiptir. Barışın hüküm sürdüğü günleri görmeyi Rabbim nasip etsin. Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.
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Başkanı Erdoğan: Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum
Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum
"Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum"
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