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Başkan Erdoğan fırına uğradı sonra vatandaşlarla sohbet etti

DHA
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Giriş: 19.12.2020 13:10
Güncelleme:19.12.2020 13:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir fırına uğrayarak alışveriş yaptı ve vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Erdoğan bugün Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, yol üstünde bir fırına uğrayarak alışveriş yaptı.

Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla da sohbet etti.

Vahdettin Köşkü'ne geçen Başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak.

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