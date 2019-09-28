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28.09.2019

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki |Video

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki (AFAD) toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantılara davet edilmediği iddiası vardı. Oktay, gerçekleşen tüm toplantılara İmamoğlu'nun davet edildiğini söyledi ve bu yaklaşım tarzı kabule dilemez diye konuştu.

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