BİZE ULAŞIN
28.09.2019
Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki |Video
Başkan Yardımcısı Fuat Oktay Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki (AFAD) toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantılara davet edilmediği iddiası vardı. Oktay, gerçekleşen tüm toplantılara İmamoğlu'nun davet edildiğini söyledi ve bu yaklaşım tarzı kabule dilemez diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.