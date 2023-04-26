Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı yayında geçirdiği ufak rahatsızlık sonrasında yaptığı açıklamada yoğun çalışma temposu nedeniyle midesini üşüttüğünü ifade ederken "Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" ifadelerini kullandı. A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunurken "Şu an yetkililer sakıncalı bir durumun olmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı. Akkuş ayrıca Başkan Erdoğan'ın bugünkü miting ve açılış programlarında da bir erteleme olmayacağını ifade etti.