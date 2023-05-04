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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar: Kemal Kılıçdaroğlu talimatı Kandil’den alıyor

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Giriş: 04.05.2023 19:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen AK Parti mitinginde konuştu. Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmak için yürüdüklerini bildiren Başkan Erdoğan, "Burada şu an caddeler hariç 120 bin insan var. Bay Bay Kemal ne haber? Bak meydan gör." ifadelerine yer verdi. Yeni dönemde de Türkiye'yi ileri taşıyacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan, "14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek, 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız." dedi. Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ı sırtından bıçaklayıp, CHP'yi köken ve mezhep katillerinin eline teslim ettiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "CHP, İYİ Parti, HDP, LGBT'ci mi evet. Sağa sola sana söz diyor. Sen hangi sözü tuttun ki. Yalanla takiyeyle milletimi kandıracağını zannediyor. 300 milyar doların olmadığını ittifak ortağı ikrar etti. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor." cümlelerine yer verdi.
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