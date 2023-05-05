05 Mayıs 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti'nin Erzurum mitinginde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Olimpiyat Parkı karşısındaki yeni miting alanında düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erzurum'un rekor kırdığını belirten Başkan Erdoğan, "Havalimanından buraya gelene kadar rakam 130 bin." dedi. 14 Mayıs sabahı seccadeye ayakkabılarıyla basanların değil kıblesi Kabe olanların sevineceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya'daki hain dışında kimse üzülmeyecek." ifadelerini kullandı. Küresel çetenin medya ayağına da sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak." şeklinde konuştu.