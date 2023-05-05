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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti'nin Erzurum mitinginde önemli açıklamalar

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Giriş: 05.05.2023 20:14
Güncelleme:05.05.2023 20:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Olimpiyat Parkı karşısındaki yeni miting alanında düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erzurum'un rekor kırdığını belirten Başkan Erdoğan, "Havalimanından buraya gelene kadar rakam 130 bin." dedi. 14 Mayıs sabahı seccadeye ayakkabılarıyla basanların değil kıblesi Kabe olanların sevineceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya'daki hain dışında kimse üzülmeyecek." ifadelerini kullandı. Küresel çetenin medya ayağına da sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak." şeklinde konuştu.
Erzurum mitinginde önemli açıklamalar
Erzurum mitinginde önemli açıklamalar
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