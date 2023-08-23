Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Adıyaman'daki Kentsel Dönüşüm Töreni'nde önemli açıklamalar: Devlet burada!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden ‘Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni’ne canlı bağlantı yoluyla katıldı. Buradaki konuşmasında Çanakkale'deki büyük orman yangınına dair son bilgi paylaşan Başkan Erdoğan, "Toplam 1500 hektar alan etkilendi. Yangının yayılması durduruldu. Can kaybı yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı." dedi. Devletin tüm imkanlarının deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, “Devletimiz, milletimizle sırt sırta vererek depremin izlerini ortadan kaldırıyor, meydanlarda neyi taahhüt ettiysek yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca sözlerinde muhalif cepheyi topa tutan Başkan Erdoğan, “Birileri sırf oy için depremzedelere hakaret ederken biz yeni projeler için çalışıyoruz.” mesajını verdi.