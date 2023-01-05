Başkan Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenskiy ile görüştü: Rusya ile arabuluculuk için hazırım

Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, Zelenskiy'e Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi.

Başkan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İNSANİ YARDIM VE ENERJİ KONUSU ELE ALINDI

Görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı.

"RUSYA İLE ARABULUCULUK İÇİN HAZIRIM"

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

ZAPORİJYA MESELESİ

Esir değişimi konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda yürütülen süreci hızlandırmak için de diplomatik katkı sağlayabileceklerini dile getirdi.