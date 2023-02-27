27 Şubat 2023, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Adıyaman'da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Başkan Erdoğan ve Bahçeli Gölbaşı ilçesindeki konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti. Buradaki ziyaretlerinin ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Her şeyin farkındayız, Adıyaman'dan helallik istiyoruz." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca afet nedeniyle mağdur olan depremzedelere güven telkin ederek, kimsenin mağdur olmayacağını bir kez daha ifade etti. Başkan Erdoğan deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerdeki kooperatifler için sarmalı kıyılmış tütün satışında yüzde 55 olan ÖTV'yi yarıya indirdiklerini açıkladı.