Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da: CHP işi gücü bıraktı kavga ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi Sakarya'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan CHP'nin işi gücü bırakıp kavga ettiğini belirtirken "Kendi çıkarları dışında gözleri görmüyor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan yur içinde terörist kalmadığını belirtirken "Nerede bulursak başlarını eziyoruz" dedi. İşte detaylar...

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