19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan PBS kanalına röportaj verdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan PBS kanalına röportaj verdi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2023 07:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temasları çerçevesinde bulunduğu New York'ta Amerikan PBS kanalına röportaj verdi. Başkan Erdoğan'ın gündemindeki konuları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Başkan Erdoğan PBS’e konuştu
Başkan Erdoğan PBS'e konuştu
Sizi niye bu kadar ilgilendiriyor?
"Sizi niye bu kadar ilgilendiriyor?"
İttifak için kimseye kapıyı kapatmadık...
"İttifak için kimseye kapıyı kapatmadık..."
Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Başkan Erdoğan: Rusya’ya Batı kadar güveniyoruz
Başkan Erdoğan: Rusya'ya Batı kadar güveniyoruz
Başkan Erdoğan’dan kritik kabul!
Başkan Erdoğan'dan kritik kabul!
Başkan Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü
Başkan Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü
Erdoğan Erdoğan Stoltenberg zirvesi!
Erdoğan Erdoğan Stoltenberg zirvesi!
Başkan Erdoğan A Haber’e konuştu
Başkan Erdoğan A Haber'e konuştu
Erdoğan imzayı attı: Tavrımızı ortaya koyduk
Erdoğan imzayı attı: Tavrımızı ortaya koyduk
Eskişehir’de AK Parti ile ittifak yapabiliriz
"Eskişehir’de AK Parti ile ittifak yapabiliriz"
Yandaş Portakal CHP ve İYİ Parti’yi topa tuttu
Yandaş Portakal CHP ve İYİ Parti'yi topa tuttu
Daha Fazla Video Göster