19 Eylül 2023, Salı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan PBS kanalına röportaj verdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temasları çerçevesinde bulunduğu New York'ta Amerikan PBS kanalına röportaj verdi. Başkan Erdoğan'ın gündemindeki konuları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.