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01.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaştı: İşte 10 yılda yapılan hizmetler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan mesajında, "10 yılda neler yaptık?" başlığı altında bir de grafik paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 yılının milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum. Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, Milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"10 YILDA NELER YAPTIK?"
"10 YILDA NELER YAPTIK?"
Erdoğan mesajında, "10 yılda neler yaptık?" başlığı altında bir de grafik paylaştı.
Görselde son 10 yıl içinde yapılan köprüler, havalimanları, yüksek hızlı tren hatları ve hafızalara kazınan bazı eserler ile yerli silah ve savunma sistemlerinin üretim ve envantere giriş tarihlerine yer verildi.
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