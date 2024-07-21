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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Miçotakis'e Dendias çağrısı: Bakanına haddini bildir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Miçotakis'e Dendias çağrısı: Bakanına haddini bildir

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 13:08
Güncelleme:21.07.2024 13:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC ziyareti sonrasında dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın ileri geri açıklamalar yaptığını ve ortamı gerdiğini söylerken Miçotakis'e "Bakanına haddini bildir" çağrısı yaptı. Erdoğan Kıbrıs'ta yaşanan gerilime de vurgu yaparken "Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını Kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye'nin yeni bir doğal gaz gemisi aldığını söylerken geminin 2 ay içerisinde Türkiye'de olacağının altını çizdi. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik yapılan operasyonları da değerlendiren Başkan Erdoğan "Artık onları bekleyen son yakındır. Bu ülkenin insanlarına çektirdikleri acıların hesabı soruluyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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