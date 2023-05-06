Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de sert yüklendi: Bay Bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti Mersin Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan ve teröristlere özgürlük mesajı veren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yüklenen Başkan Erdoğan, "14 Mayıs'ta bu sevdamızı tavan yapacağız. Sandıkları patlatıyor muyuz 14 Mayıs'ta. Bay Bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var!" ifadelerine yer verdi. Batılı güçlerin desteği ile Türkiye'ye karşı oynanan büyük oyuna da dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir iki bakanlık, üç beş vekillik uğruna ülke geleceğini emperyalistlerin sinsi emellerine peşkeş çekenleri bu millet unutmaz." şeklinde konuştu.