27 Şubat 2024, Salı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da: Bunlarda mertliğin zerresi yok kimlerle 'dem'lendiklerini unutmayın
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim hazırlıkları kapsamında AK Parti'nin Manisa'da düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan 31 Mart'taki seçimlere yönelik Özgür Özel'e göndermede bulunarak "31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz. Akıbeti 13 seçim kaybeden bir önceki gibi olacak" ifadelerini kullandı. CHP ile DEM Parti arasında yapılan ittifaka da değinen Erdoğan kirli oyunların farkında olduklarını söylerken "İstanbul ve Mersin'de son dakikada olanları biliyoruz" dedi. Diğer yandan ekonomiye yönelik mesajlar da veren Başkan Erdoğan sıkıntıların yıl sonunda hafifleyeceğini söyledi..