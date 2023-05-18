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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kemal Kılıçdaroğlu zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır

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Giriş: 18.05.2023 18:44
28 Mayıs'taki 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalarına ara vermeden devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki istişare toplantısında "CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz" dediği öğrenildi.
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