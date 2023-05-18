18 Mayıs 2023, Perşembe
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kemal Kılıçdaroğlu zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır
28 Mayıs'taki 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalarına ara vermeden devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki istişare toplantısında "CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz" dediği öğrenildi.