Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla İstanbul Finans Merkezi açıldı! 50 bin kişilik istihdam....

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan ve ilk adımlarının eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde atıldığı 50 bin kişilik istihdam oluşturacak İstanbul Finans Merkezi projesinin bankalar etabı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Başkan Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu. "İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline getirdik" diyen Başkan Erdoğan "Türkiye'yi finans alanında bir üst lige taşıyacak" ifadelerini kullandı. "300 milyar dolar getireceğim" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Erdoğan, "Demek ki tefecilerle konuştu anlaştı." dedi.

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