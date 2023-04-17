17 Nisan 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla İstanbul Finans Merkezi açıldı! 50 bin kişilik istihdam....
Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan ve ilk adımlarının eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde atıldığı 50 bin kişilik istihdam oluşturacak İstanbul Finans Merkezi projesinin bankalar etabı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Başkan Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu. "İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline getirdik" diyen Başkan Erdoğan "Türkiye'yi finans alanında bir üst lige taşıyacak" ifadelerini kullandı. "300 milyar dolar getireceğim" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Erdoğan, "Demek ki tefecilerle konuştu anlaştı." dedi.