Başkan Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart saat 18.30'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Ukrayna - Rusya gerilimi ve bölgedeki sivillerin tahliyesi gibi konuların ele alınması bekleniyor. İşte detaylar...