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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden ile görüşecek

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Giriş: 09.03.2022 22:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart saat 18.30'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Ukrayna - Rusya gerilimi ve bölgedeki sivillerin tahliyesi gibi konuların ele alınması bekleniyor. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden ile görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden ile görüşecek
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