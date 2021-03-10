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Başkan Recep Tayyip Erdoğan izletti! İşte Türkiye'nin enerjide nereden nereye geldiğini gözler önüne seren görüntüler
AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Berat Albayrak saldırılarına çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin enerji alanında nereden nereye geldiğine gelin kısaca bir göz atalım” ifadelerini kullanarak video klip izletti. AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Berat Albayrak saldırılarına çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin enerji alanında nereden nereye geldiğine gelin kısaca bir göz atalım" ifadelerini kullanarak video klip izletti.