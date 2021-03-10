AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Berat Albayrak saldırılarına çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin enerji alanında nereden nereye geldiğine gelin kısaca bir göz atalım” ifadelerini kullanarak video klip izletti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Berat Albayrak saldırılarına çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin enerji alanında nereden nereye geldiğine gelin kısaca bir göz atalım" ifadelerini kullanarak video klip izletti.