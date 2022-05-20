20 Mayıs 2022, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile baş başa görüştü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Kolombiya, Brezilya'dan son Latin Amerika'da 2. büyük ortağımız. Kolombiya, bölgeye açılan önemli bir kapı konumunda. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkaracağız." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, önemli ziyaretlerde bulunacağı Latin Amerika turuna çıkacağını duyurdu.