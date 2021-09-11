Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlere Al-i İmran Suresi’nin 159’uncu ayetiyle seslendi

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Dünya yeni bir dönemin eşiğinde, Türkiye bu defa treni kaçırmayacak hem de en önünde hak ettiğini yerini alacaktır. " dedi. Erdoğan, "2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, gençlere Al-i İmran Suresi’nin 159’uncu ayetiyle seslendi: ❝Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et❞