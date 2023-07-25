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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı

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Giriş: 25.07.2023 18:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı.
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