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Başkan Recep Tayyip Erdoğan COVID-19 aşısı yaptıracak

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Giriş: 14.01.2021 17:41
Güncelleme:14.01.2021 17:41
AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısının ardından Kovid-19 aşısı yaptıracağını bildirdi.

AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı gündemine ilişkin açıklamalarda bulunmak üzere parti sözcüsü Ömer Çelik, kameralar karşısına geçti.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aşı ile ilgili çalışmalar başladı. Salgından vatandaşlarımızı koruyacak çalışma şeffaf bir şekilde, milletimizin her kesimine ulaşacak şekilde sürdürülecek. Önderlik etmek ve teşvik etmek için Sayın Cumhurbaşkanımız toplantımızdan (Saat 17.00'de başlayan MYK) sonra aşı olacaklardır.

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