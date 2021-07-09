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Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır’da! Heyecanlarını A Haber'e anlattılar: Bu çadır zaferi kazanacak

A Haber
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Giriş: 09.07.2021 10:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır'ı ziyaret edecek. Başkan Erdoğan evlat nöbetindeki aileler ile bir araya gelecek. Anne ve babalar duygularını A Haber'le paylaştı. Mevlüde Üçdağ, "Anne babalar olarak hepimiz çadırda Cumhurbaşkanımızın yolunu gözüyoruz. Hepimize inşallah hayırlı müjde verir. Allah ondan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle inşallah evlatlarımızı kurtarırız. Oğlum eğer benim sesimi duyuyorsan gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Çünkü biz çok acı çekiyoruz." dedi. Celil Bektaş ise "Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Ondan Allah razı olsun ilk günden beri bizim yanımızdadır. Her zaman söyledim bu çadır zaferi kazanacak. Yavaş yavaş kazanıyoruz. Bu lanet örgüt çözülüyor yavaş yavaş biz buradayız." ifadelerini kullandı.
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